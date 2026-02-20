Gobierno uruguayo evalúa enviar ayuda humanitaria simbólica a Cuba

El gobierno uruguayo evalúa hoy el envío de ayuda humanitaria a Cuba, cuya población sufre los efectos del bloqueo reforzado por Estados Unidos.

«Siempre cuando podemos, de alguna manera, dar una mano, tratamos de dar una mano», dijo el canciller Mario Lubetkin a la prensa tras comparecer ante la Comisión Permanente del Parlamento.

El alto funcionario uruguayo acotó que la contribución, consistente en arroz y leche en polvo, sería “simbólica”.

Alegó problemas logísticos de transportación que están a consideración del Poder Ejecutivo.

«Si existiera la posibilidad de poder mandar algo de leche en polvo, reitero, ayuda humanitaria, nosotros felices. ¿Cuál es el problema? Tenemos también problemas de transportación y de llevarlo para allí, argumentó.

Nos han contactado agencias y organizaciones de las Naciones Unidas, sobre todo las especializadas en los temas alimentarias. Estamos hablando con ellos. Ojalá podamos dar una mano», concluyó Lubetkin sobre el tema.

Cuba atraviesa una difícil situación tras décadas de bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por sucesivos gobiernos estadounidenses.

La administración del presidente Donald Trump ha pretendido doblegar a la Revolución Cubana al precio de imponer penurias a la población de la isla, extremadas con el bloqueo de combustibles decretado por EEUU.

