Deposita Cuba instrumento de extensión sobre tecnologías nucleares

Cuba depositó el instrumento de extensión del Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL) en la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en Viena, capital de Austria.

El acto protocolar estuvo encabezado por Pablo Berti Oliva, embajador cubano; y por Luis Longoria Gandara, Director de la División de América Latina, del Departamento de Cooperación Técnica del OIEA, informó la Dirección de Seguridad Nuclear (DSN), que cita una nota oficial de la representación diplomática nacional aparecida en Facebook.

Añadió que con este paso, Cuba ratifica su compromiso con la cooperación regional y el impulso del uso pacífico de la energía nuclear con fines de desarrollo.

La extensión de su participación permitirá continuar la aplicación de proyectos conjuntos en sectores estratégicos, como la salud humana, la seguridad alimentaria, la hidrología y la protección del medio ambiente, áreas en las que sus técnicas son herramientas fundamentales para el bienestar de nuestros pueblos.

El Acuerdo ARCAL, suscrito en 1998, constituye el principal marco de cooperación regional en la materia en América Latina y El Caribe.

Cuba ha sido parte de este mecanismo desde sus inicios, con participación activa en proyectos de investigación y aplicaciones, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las capacidades científico-técnicas de la región mediante la cooperación Sur-Sur, con el apoyo del OIEA.

La DSN está adjunta a la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Cuba depositó el instrumento de extensión del Acuerdo @Arcal. El acto protocolar estuvo encabezado por el Embajador @paulberticu, y por el Director de la División de América Latina del Departamento de Cooperación Técnica del OIEA (@iaeaorg), Luis Longoria Gandara. pic.twitter.com/5Ei58PDp2B — EmbaCubaAustria (@EmbaCubaAustria) March 19, 2026

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