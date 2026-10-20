Una jornada para celebrar la esencia de la nación cubana

Música, cine, danza, teatro y literatura convergen hoy en todo el territorio para celebrar el Día de la Cultura Cubana, fecha que conmemora la entonación por vez primera del himno de Bayamo el 20 de octubre de 1868.

Instituciones culturales, centros educacionales, bibliotecas, museos, galerías desarrollan un amplio programa de actividades que incluye conciertos, exposiciones, presentaciones de libros, funciones teatrales, espectáculos danzarios y encuentros con artistas e intelectuales.

El Día de la Cultura Cubana tiene sus raíces en uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia nacional.

El 20 de octubre de 1868, tras la liberación de Bayamo por las fuerzas independentistas, el pueblo cantó por primera vez la letra del Himno Nacional, escrita por Pedro Figueredo (Perucho), hecho que simbolizó el surgimiento de una conciencia patriótica e identitaria propia.

Ese día tras la toma de la urbe por las fuerzas independentistas encabezadas por Carlos Manuel de Céspedes, los bayameses protagonizaron un episodio que trascendería el hecho militar, argumentan historiadores.

En medio del entusiasmo popular, Perucho, escribió la letra de La Bayamesa, obra que posteriormente se convertiría en el Himno Nacional.

Ese acontecimiento simbolizó la afirmación de una identidad propia, los cubanos que participaron en aquella gesta no solo luchaban por la independencia política, sino también por el derecho a construir una patria con símbolos, valores y una cultura distintiva.

Por tales razones, numerosos historiadores consideran que en Bayamo nació una conciencia nacional que ya no se reconocía exclusivamente como española o africana, sino esencialmente cubana.

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