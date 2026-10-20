Serie Nacional: Arde oriente en jornada de largo aliento

Tres equipos comparten hoy la cima de la Zona Oriental de la 65.ª Serie Nacional de Béisbol, que afrontará una jornada maratónica con dobles carteleras en cuatro parques para recuperar partidos pendientes.

La lucha por el trono oriental ganó temperatura después de que los Tigres de Ciego de Ávila y los Alazanes de Granma aprovecharan el revés de las Avispas de Santiago de Cuba para formar un triple empate, con ocho victorias y cinco derrotas cada uno.

Los avileños rugieron en su cuartel general del estadio José Ramón Cepero con triunfo de 7-2 ante los Leñadores de Las Tunas, sostenidos por el relevo de Kendry Machado, quien trabajó siete entradas y un tercio y permitió una carrera para llevarse el éxito.

En el Mártires de Barbados, los granmenses desplegaron una ofensiva de 11 imparables para imponerse 10-1 a los Cachorros de Holguín, con César García como ganador después de completar cinco entradas sin permitir carreras y Alexei Ricardo encargado de cerrar el desafío.

Por su parte, las Avispas santiagueras, entretanto, cayeron 6-11 ante los Indios de Guantánamo, víctimas de un racimo de seis carreras en el primer episodio que inclinó temprano la balanza, con Joel Tejeda como vencedor, Enyer Fernández en funciones de rescatista y Osvaldo Acuña como lanzador derrotado.

Los Gallos de Sancti Spíritus quedaron a un paso de la cima, pues su encuentro frente a los Toros de Camagüey fue sellado por la lluvia cuando ganaban 2-1, resultado que mantiene abierta la posibilidad de alterar el orden de la clasificación.

Detrás del trío de vanguardia aparecen los espirituanos, con balance de siete triunfos y cinco reveses, seguidos por Holguín y Las Tunas, ambos con seis éxitos y siete fracasos, mientras Camagüey suma cuatro victorias y ocho derrotas y Guantánamo exhibe cuatro y nueve.

La apretada carrera oriental contrasta con el panorama occidental, donde los Vegueros de Pinar del Río conservan el primer puesto con balance de 10-2, por delante de los Cocodrilos de Matanzas (7-6), los Elefantes de Cienfuegos (6-5), Industriales y Mayabeque (5-5), Artemisa y Villa Clara (5-7) y los Piratas de La Isla (2-8).

Los cienfuegueros protagonizaron el único duelo celebrado en esa zona durante la jornada anterior, al vencer 8-7 a los matanceros en un choque que no perdió emoción hasta el final, pese al cuadrangular con las bases llenas conectado por Adrián Pérez.

La programación de hoy exigirá recuperar el tiempo perdido con dobles carteleras en cuatro escenarios: Pinar del Río recibirá a Industriales, Artemisa será anfitrión de Isla de la Juventud y Villa Clara jugará ante Mayabeque, en desafíos aplazados por problemas de transportación y las inclemencias meteorológicas.

Con la clasificación oriental comprimida y varios compromisos pendientes capaces de mover las piezas del tablero, cada entrada puede convertirse en una frontera entre la permanencia en la cima y la obligación de perseguirla, mientras la Serie Nacional vuelve a poner a prueba el pulso competitivo de sus aspirantes.

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