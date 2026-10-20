China denunció incursión de buque estadounidense en mar meridional

China denunció hoy la entrada sin autorización de un buque militar estadounidense en aguas próximas al arrecife Xianbin, en las isla Nansha, y afirmó que desplegó fuerzas navales para seguir y vigilar la embarcación.

Según un comunicado de la Armada del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación, el buque de combate litoral USS Charleston ingresó durante la madrugada en las aguas próximas al arrecife sin permiso del Gobierno chino.

La institución militar señaló que sus fuerzas actuaron conforme a las leyes y regulaciones para seguir y vigilar los movimientos de la nave.

El comunicado afirmó que China posee soberanía sobre las islas Nansha, denominación local del archipiélago Spratly, y las aguas adyacentes.

Asimismo, acusó a Estados Unidos de vulnerar los derechos e intereses soberanos de Beijing y de amenazar la seguridad marítima y la paz y estabilidad regionales.

La armada del Mando del Teatro Sur instó a Washington a cesar de inmediato esas actividades y aseguró que sus fuerzas permanecen en estado de alerta para defender la soberanía y la seguridad nacionales.

Este arrecife se encuentra en el mar de China Meridional y constituye uno de los puntos de fricción entre Beijing y Manila por las reivindicaciones territoriales.

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