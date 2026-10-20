Trump hacia Carolina del Norte, poco tiempo para convencer a votantes

El presidente Donald Trump viaja hoy hacia Carolina del Norte para el segundo mitin por los republicanos de esta última semana de campaña de cara a las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

Según el programa, Trump va a Greenville para defender al candidato de su partido al Senado Michael Whatley por detrás del demócrata Roy Cooper en casi todas las encuestas. Además, hay un escaño en la Cámara de Representantes por el distrito 1 que está en el punto de mira. Habrá que ver qué puede hacer Laurie Buckhout frente al demócrata Don Davis.

Para mañana, Trump visitará Clemson (Carolina del Sur), con la candidata republicana Darline Graham, que aspira a ocupar el escaño que dejó su hermano Lindsey Graham, fallecido meses atrás.

El jueves, Trump va a Sioux City (Iowa), donde Ashley Hinson y el demócrata Josh Turek competirán por el asiento que dejará Joni Ernst, mientras el viernes, la cita será en Fort Myers (Florida). Según el cronograma del presidente, el sábado 24 de octubre le corresponde Macon, en Georgia.

Dicen que un presidente que pierde el Capitolio a mediados de su periodo en el cargo deja de gobernar y solo administra.

Tres sondeos a nivel nacional, del diario The Washington Post-ABC News-Ipsos, NBC News y Fox News -medios que son en general conservadores- sitúan el índice de respaldo a Trump en el 33, 34 y 36 por ciento, respectivamente, lo que representan mínimos históricos en su segundo mandato.

Los estudios arrojaron que la economía, que en su momento fue uno de sus puntos fuertes en la campaña por la presidencia en 2024, ahora es la principal vulnerabilidad del gobernante.

Las promesas de bajar los precios en el primer día de su regreso a la Casa Blanca y una era dorada para los estadounidenses se han pulverizado: solo el 21 por ciento aprueba su gestión del costo de vida, de acuerdo con The Washington Post y el 27, a tono con NBC News.

En tanto, la pesquisa de Fox News reveló que apenas el 22 por ciento aprueba su manejo de la inflación.

La pesquisa reveló igualmente que incluso entre los republicanos, el apoyo a Trump está decreciendo.

El sitio digital Axios publicó este lunes que los republicanos necesitan que los partidarios leales a Trump acudan a votar; sin embargo, respaldar a un presidente impopular conlleva el riesgo de alejar a los votantes independientes, cuya participación es crucial para ganar contiendas electorales reñidas.

En los comicios de mitad de mandato se renovarán los 435 asientos de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 con que cuenta el Senado; además, serán las elecciones para gobernadores y otros cargos locales y estatales.

Aunque el nombre del presidente no estará en las boletas, lo votantes ajustarán cuentas. Los republicanos podrían perder el control de una o las dos cámaras del Congreso, de acuerdo con pronósticos.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959