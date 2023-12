“Si volviera a nacer, sería instructor”

Son 14 años de trabajo ininterrumpido en la Empresa Eléctrica de Granma, la familia de la eléctrica granmense lo ha visto crecer profesionalmente, desde sus inicios en la Unidad empresarial de base de Guisa, hasta llegar a convertirse en el profe Yero, como cariñosamente lo llaman sus alumnos, amigos y conocidos.

La alarma de su teléfono móvil, le da el de pie todos los días a las 3:30 am, son 20 kilómetros que lo separan de su trabajo, pero con la perseverancia, disciplina y su firme convicción del cumplimiento del deber, inculcado por su abuelo, nuestro entrevistado ha conquistado el reconocimiento y el respeto de la familia que conforman los trabajadores de la Escuela de Capacitación.

-¿Cómo ha sido la trayectoria profesional de Alberto Yero Reyes en la Empresa Eléctrica de Granma?

-Mi trayectoria comienza en el año 2009, en la Unidad empresarial de base (UEB) Guisa, como Jefe de Recursos Humanos, pasaron cuatro meses cuando decido enfrentar una de las tereas más difíciles en la UEB Guisa como especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo, y otras actividades importantes como Metrología, Calidad y Medioambiente.

“Para mí era un reto, un desafío, una motivación y compromiso, por la importancia de esta especialidad en nuestra entidad; la Seguridad y Salud en el Trabajo es el primer objetivo estratégico de la Empresa Eléctrica de Granma”.

“En el 2014 fui seleccionado para impartir clases en la escuela como un instructor eventual, y comienzo recibiendo cursos de capacitación en la Escuela nacional de Capacitación de la Unión Eléctrica, donde adquirí los conocimientos teóricos y prácticos, para impartir clases en las asignaturas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Principio de Seguridad y el Uso del Sistema Anti caída”.

Este evangelio vivo, que predica con el ejemplo, que es un paradigma activo de lo que enseña, nos comentó con ojos rebosantes de alegría, envueltos en lágrimas de satisfacción y dicha, que descubrió su vocación a causa del empuje de compañeros de trabajo, como José Yordan Castillo Landa, Hugo Rosales Terrero y, especialmente, gracias a sus antiguos compañeros de la UEB Guisa. Su timidez y el miedo escénico, lo perdió en el batallar diario como Especialista de Seguridad y Salud del Trabajo en la UEB de Guisa, cuando tenía que impartir diariamente los mítines de Seguridad y Salud.

Para Yero Reyes, desempeñan un papel importante en su formación, las clases recibidas por Jacinto Bárbaro Hernández Lavin, una cátedra inagotable en los temas de Seguridad y Salud del Trabajo; además de las enseñanzas de profesores de experiencia, como Arismendi, Monse, Manuel y Carlos Saborit, personalidades de nuestra institución con excelentes resultados, y que lo han aceptado como un miembro más de su familia.

-¿Cuáles han sido los desafíos más apremiantes que ha tenido que vencer como trabajador de la Empresa Eléctrica de Granma e instructor de la Escuela de Capacitación?

-En primer lugar, la distancia de mi hogar al trabajo, son 20 kilómetros que debo recorrer todos los días, las madrugadas conocen de mi constancia, del sueño acumulado que se vence con la voluntad, la disciplina.

“En segundo lugar, la docencia lleva paciencia, es una virtud que se debe cultivar en el aula; trabajar con nuestros linieros es una tarea difícil, pero no imposible, debemos ponernos en lugar de ellos, sentir sus necesidades, derrotas, y aspiraciones como nuestras, y al final del curso ellos te lo agradecen”.

Nuestro entrevistado ama a sus alumnos, siente por ellos esa necesidad de que se capaciten, que sus resultados sean por sus méritos en el estudio. Como profesor no admite que hagan trampas en los exámenes, si tiene que explicar dos, tres, cuatro, o hasta 70 veces lo hace.

-¿No hay horario de descanso como instructor de la Escuela de Capacitación?

-Mi teléfono móvil siempre está encendido, me han llamado en horarios insólitos, fuera de la jornada laboral, buscando aclarar dudas para un examen, y siempre respondo, porque reconozco el esfuerzo de los estudiantes, las ganas de aprender. Utilizo mucho el desarrollo tecnológico como el correo electrónico, las redes sociales y apk de mensajería instantánea, como Telegram y WhatsApp para responderles cualquier inquietud.

-¿Qué significa para usted trabajar en la Escuela de Capacitación y cómo influye tu familia en tu trabajo y logros?

“Es fundamental el apoyo de la familia, la comprensión de las personas que conforman el hogar es necesaria, vital, porque sin ello es imposible cumplir correctamente con las obligaciones del trabajo, la familia es el asta que sostiene al estandarte, la base de cualquier triunfo. Sin el apoyo de mis hijos y esposa no pudiera hoy estar aquí haciendo lo que me gusta y apasiona.

“La satisfacción más grande que me ha brindado la Empresa Eléctrica de Granma es la del deber cumplido, de ser útil como educador, la encomienda de educar a nuestros linieros, formar en ellos hábitos seguros de trabajo, a los jefes de brigada, instruirlos, porque ellos son el espejo de ese grupo de linieros, que deben predicar con el ejemplo y ser los primeros en el trabajo”.

“Me quedo con la satisfacción de que mis alumnos me recuerden, y saluden con cariños por las calles, me agradecen la formación educativa y profesional que les brindé”.

-¿Si volvieras a nacer, serias profesor nuevamente de la Escuela de Capacitación?

-Si, empezaría a impartir docencia a una edad más temprana, me gusta dar clases, amo lo que hago, no trabajo por el dinero, aunque hace falta, trabajo por vocación. Estoy orgulloso de la tarea que me ha tocado cumplir, de la Empresa donde laboro, de la familia que son los trabajadores de la Escuela de Capacitación”.