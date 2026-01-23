Aporta Yilian Tornés al triunfo de Diablos Rojos en inicio de III LMS

Sólida labor de la tiradora granmense Yilian Tornés fue fundamental, esta noche, en el triunfo 6×5 de Diablos Rojos sobre Charros de Jalisco, durante la apertura de la III Liga Mexicana de Softbol (LMS), en su estadio Alfredo Harp Helú.

La zurda jiguanisera realizó relevo de tres entradas completas sin permitir carreras, y preservó la diferencia mínima que había dejado la abridora Carley Hoover, tras cuatro capítulos de actuación.

Tornés, además, propinó cinco ponches y regaló un solitario boleto, espaciando tres imparables, para apuntarse la primera victoria del torneo.

Entretanto, la mujer proa de la nave Escarlata, Janae Jefferson, se erigía MVP del partido, con par de indiscutibles y tres remolques.

La camarera estadounidense, una de las adquisiciones de las vigentes campeonas para la presente campaña, resultó clave en el racimo de cuatro anotaciones con que su equipo tomó ventaja decisiva en el cuarto episodio, al disparar biangular que trajo dos para el home.

Mientras tanto, la torpedera yarense Leannelys Zayas debutaba como cuarta en la tanda y, aunque falló en dos visitas oficiales al cajón de bateo, consiguió una base por bolas que igualó momentáneamente la pizarra (2-2) en el tercer acto.

La otra granmense que interviene en la justa, la bayamesa Yarianna López, fue una de las dos bateadoras de Sultanes de Monterrey que pudo escapar al dominio casi absoluto de la lanzadora Donnie Gobourne.

Como sexta y enmascarada en la alineación, López se anotó un sencillo, aunque se tomó dos de los 11 ponches recetados por Gobourne, quien condujo el éxito 1×0 de las Olmecas de Tabasco en la visita al Walmart Park.

Los restantes encuentros de la jornada inaugural, el local El Águila de Veracruz se impuso 4×1 a Algodoneras del Unión Laguna, en el estadio Beto Ávila, y el visitante Naranjeros de Hermosillo venció 11×8 a Bravas de León, en el parque Domingo Santana.

Los cuatro topes se repiten, este viernes, en los mismos escenarios.

La Demajagua