Parlamento de Cuba solidario con Zimbabwe en Día Antisanciones

Nuestra más firme solidaridad con el hermano país, víctima durante más de dos décadas de sanciones que afectan su desarrollo y bienestar, sin razón ni justificación alguna, indica el mensaje de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
Dirigido a Webster Shamu, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Parlamento, el texto precisa que, en el día durante el cual la SADC renueva su llamado a la justicia y al respeto del Derecho Internacional, reconocemos el ejemplo de resistencia y dignidad del pueblo zimbabwense y el liderazgo del Gobierno al frente de esta causa justa.
El mensaje, firmado por el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la ANPP, Alberto Núñez, considera -como expresó en la ONU el ministro de Relaciones Exteriores, Amon Murwira- que estas medidas solo fortalecen la determinación del pueblo, sostenido por la solidaridad de la SADC, de la Unión Africana y de los amigos del mundo.
Esa fortaleza, enfatiza, inspira también a Cuba, que reitera el agradecimiento a Zimbabwe por su constante apoyo en su batalla contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
De acuerdo con el documento, ese respaldo solidario, expresado una y otra vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un símbolo de hermandad verdadera.
Los próximos días 28 y 29 de octubre, recuerda, la Asamblea General de la ONU debatirá por trigésimo tercera ocasión el proyecto de resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, y confiamos, como siempre, en la voz firme y fraterna de Zimbabwe.
Asimismo, asegura que nuestros pueblos comparten una historia de lucha por la independencia, la justicia social y la autodeterminación.
Esos valores nos unen y nos comprometen a continuar fortaleciendo los vínculos entre los Parlamentos, en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible, concluye el mensaje.