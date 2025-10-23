Parlamento de Cuba solidario con Zimbabwe en Día Antisanciones

Cuba reconoció hoy la resistencia y dignidad de Zimbabwe al reiterar su solidaridad con la nación africana frente a medidas coercitivas unilaterales en vísperas del Día Antisanciones de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), el 25 de octubre.

Nuestra más firme solidaridad con el hermano país, víctima durante más de dos décadas de sanciones que afectan su desarrollo y bienestar, sin razón ni justificación alguna, indica el mensaje de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Dirigido a Webster Shamu, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Parlamento, el texto precisa que, en el día durante el cual la SADC renueva su llamado a la justicia y al respeto del Derecho Internacional, reconocemos el ejemplo de resistencia y dignidad del pueblo zimbabwense y el liderazgo del Gobierno al frente de esta causa justa.

El mensaje, firmado por el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la ANPP, Alberto Núñez, considera -como expresó en la ONU el ministro de Relaciones Exteriores, Amon Murwira- que estas medidas solo fortalecen la determinación del pueblo, sostenido por la solidaridad de la SADC, de la Unión Africana y de los amigos del mundo.

Esa fortaleza, enfatiza, inspira también a Cuba, que reitera el agradecimiento a Zimbabwe por su constante apoyo en su batalla contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

De acuerdo con el documento, ese respaldo solidario, expresado una y otra vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un símbolo de hermandad verdadera.

Los próximos días 28 y 29 de octubre, recuerda, la Asamblea General de la ONU debatirá por trigésimo tercera ocasión el proyecto de resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, y confiamos, como siempre, en la voz firme y fraterna de Zimbabwe.

Asimismo, asegura que nuestros pueblos comparten una historia de lucha por la independencia, la justicia social y la autodeterminación.

Esos valores nos unen y nos comprometen a continuar fortaleciendo los vínculos entre los Parlamentos, en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible, concluye el mensaje.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959