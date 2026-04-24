Leandro se vestirá de Cocodrilo

El zurdo Leandro Martínez Figueredo fue escogido como refuerzo de los Cocodrilos de Matanzas para la IV Liga Élite de Béisbol Cubano (LEBC), en lugar del también lanzador Naikel Cruz, quien cumplirá contrato en Italia.

Martínez tuvo su última presentación en la lomita en diciembre de 2024, jugando la Serie Provincial con Campechuela. En febrero de 2025, antes de comenzar la III LEBC, fue sancionado durante un año, una medida que desató polémica en las redes sociales.

Marcos Naranjo, metodólogo provincial de béisbol, confirmó a CMKX que se comunicó con el serpentinero y este ya realizaba las coordinaciones con el Alto Mando de los Cocodrilos para su incorporación a ese equipo, con el que ya estuvo como refuerzo en un torneo incluido en la Semana Catalana de los Deportes, en Barcelona, España, a finales de septiembre de 2024.

El atleta, quien cumplirá 47 años el 28 de junio, se ha mantenido entrenando en el estadio 26 de Diciembre de Campechuela, como confirmó el periodista Manuel Palomino, y la incógnita de algunos es si podrá mostrar su acostumbrado nivel después de esta pausa, aunque el lanzador siempre ha basado su trabajo en el control y la inteligencia y no en la bola rápida.

La noticia de la incorporación de Leandro a la nómina de los actuales campeones nacionales fue celebrada por distintas páginas en Facebook, incluyendo la de la Banda Yumurina, que sigue al conjunto matancero.

Leandro tiene 100 victorias y 73 derrotas en series nacionales, con WHIP de 1.44. Vistió el uniforme del equipo nacional en los Clásicos Mundiales de 2013 (no tuvo actuación) y 2017 (3.0 INN, 3 H, 2 CL, 0 BB, 2 K, 6,00 PCL).

Es el quinto lanzador granmense con 100 victorias o más y el único zurdo en toda la historia del elenco de los Caballos. Logró ese número redondo precisamente en la III LEBC, el 12 de julio de 2024, en el segundo partido del play off de semifinales contra Las Tunas.

Radio Bayamo