Cuba buscará hoy ante Panamá una victoria que fortalezca sus aspiraciones mundialistas en la superronda del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-12, disputado en República Dominicana.

Con el impulso de su triunfo de ayer por 3-1 sobre México, los discípulos de Alexander Vargas volverán al diamante en una carrera sin tregua por los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial de 2027 en China Taipéi.

Cubanos y panameños llegan al duelo con idéntico balance de una victoria y una derrota, también compartido por mexicanos y venezolanos, mientras Estados Unidos marca el paso invicto con 2-0 y República Dominicana cierra la clasificación con 0-2.

En ese panorama de márgenes estrechos, el choque ofrece a los antillanos la oportunidad de romper el equilibrio frente a un adversario directo y ganar terreno en sus aspiraciones de clasificación.

La selección cubana se ganó esa posibilidad con una actuación de carácter ante México, al que despojó de su marcha perfecta después de remontar una desventaja temprana y sostener el pulso hasta que la lluvia impidió jugar más allá del quinto episodio.

El abridor Dihago Fleites llevó el peso de aquella conquista con cuatro entradas de apenas dos imparables y una carrera permitidos, además de seis ponches, sin dejar que los dos movimientos ilegales que propiciaron la anotación mexicana en el segundo capítulo quebraran su aplomo.

Sus compañeros respondieron en ese mismo episodio con dos carreras, fruto de un error del jardinero derecho y un sencillo impulsor de Tyler Ruiz, antes de ampliar la diferencia en el cuarto mediante dos incogibles y un roletazo de Maddiel Borges que llevó otra anotación al plato.

Más que enderezar la cuenta cubana, aquella remontada sostuvo las opciones reales de un equipo que había llegado a la superronda con la derrota ante Estados Unidos como resultado arrastrado de la fase preliminar, concluida con dos triunfos y un revés.

Panamá tampoco comparecerá sin credenciales, pues ayer doblegó 7-3 a Venezuela y encontrará en Cuba a otro conjunto urgido de sumar en una clasificación donde cuatro selecciones comparten balance y ninguna dispone de demasiado espacio para ceder.

Para los pequeños peloteros de Vargas, el desafío será transformar el aliento de la victoria sobre México en otro paso firme hacia China Taipéi, con la misma capacidad de reacción que ayer les permitió levantarse y mantener abierto el horizonte mundialista.

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