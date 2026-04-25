Diálogo EEUU-Irán, entre ser o no ser

Señales contradictorias sobre las eventuales conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad mantienen hoy en el aire el final de un conflicto que, en un inicio, el presidente Donald Trump definió como una “excursión”.

Mientras la parte estadounidense habla de “cierto progreso” en los últimos días y asegura que Irán presentará una propuesta a tono con las exigencias de Washington, Teherán afirma que hasta ahora no existe la decisión de negociar con Estados Unidos.

El miércoles el vicepresidente JD Vance se quedó prácticamente con un pie en la escalerilla del avión rumbo a la capital pakistaní; sin embargo, el viaje se abortó cuando Irán anunció que no enviaría su comitiva a la reunión ante la ausencia de un horizonte que permitiera retomar las negociaciones.

Estados Unidos informó este viernes que sí habrá conversaciones y que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner se trasladarán este sábado a Islamabad.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt indicó que ambos funcionarios partirán “nuevamente hacia Pakistán mañana por la mañana (hoy) para entablar conversaciones (…) intermediadas por los paquistaníes”.

“Tenemos la esperanza de que sea una conversación productiva y, ojalá, que permita avanzar hacia la consecución de un acuerdo”, añadió Leavitt.

Medios locales observaron que Vance no iría en esta ocasión a la espera de si avanzan las pretendidas negociaciones. Tampoco asistirá el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad-Bagher Ghalibaf, considerado por Washington la contraparte del número dos de la Casa Blanca.

El que sí se dirigió a Islamabad fue el canciller iraní, Abbas Araghchi, quien además tiene prevista una gira que incluye también Rusia y Omán. Teherán advirtió que no está prevista reunión alguna con Estados Unidos durante la visita en curso.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, escribió en su cuenta en X: «Llegamos a Islamabad, Pakistán, para una visita oficial (…) Araghchi se reunirá con altos cargos pakistaníes en el marco de los esfuerzos de mediación y buenos oficios que estos están llevando a cabo para poner fin a la guerra de agresión impuesta por Estados Unidos y restablecer la paz en nuestra región».

«No está prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán se transmitirán a Pakistán», subrayó.

Estados Unidos e Irán celebraron una ronda de conversaciones el 11 de abril sin que se lograra un acuerdo definitivo. El 7 de abril Trump anunció un alto el fuego de dos semanas que luego amplió para dar margen a la diplomacia y ateniendo a que los iraníes presentaran una propuesta «unificada».

Las hostilidades rompieron el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel comenzaron los bombardeos contra Teherán y otras localidades de la nación persa, que ya deja miles de muertos.

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