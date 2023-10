Arlenis Sierra, a la batalla de Providencia

FOTO: Jit

Dos coronas en Juegos Panamericanos, podrían parecer suficientes para la pedalista granmense Arlenis Sierra Cañadilla, que lo ha logrado todo o casi todo en el continente.

Ni el conocedor más avezado se atrevería a pensarlo, porque a la presente edición de Santiago 2023 llegó convencida de engordar su palmarés, y ya lo va consiguiendo, además de protagonizar otro resultado inédito para el ciclismo femenino de Cuba.

Desde el domingo, cuelga sobre su pecho una presea que le había sido esquiva en versiones precedentes: la de plata en la contrarreloj individual, la primera de una cubana en estas citas, desde el debut de la prueba en Río de Janeiro 2007.

“En los últimos tiempos he corrido más contrarreloj que ruta y me está gustando. No pierdo las esperanzas de ganarla un día”, dijo a la prensa, instantes después de conocer el crono de 26:07.11 minutos, inferior en 21.73 segundos al estampado por la monarca estadounidense Kristen Faulkner y mejor en 17 milésimas al de la chilena Aranza Villalón Sánchez.

“El circuito parecía fácil, pero era siempre hacia arriba y eso lo hizo más duro. Traté de que se cayera el paso lo menos posible”, comentó la manzanillera, sobre el trazado de 20 kilómetros por las calles de Isla de Maipo.

Y hasta bajándose de la bicicleta, Arlenis sigue siendo una campeona. Reconoce a las rivales, como lo hizo esta vez con Faulkner: “Es muy fuerte en la contrarreloj, lo ha demostrado en Europa”, acotó, antes de admitir que con ella aquí la situación cambiaba y se tornaba más complicado ganar.

De todas formas, cumplió el objetivo de conquistar una medalla “y me sirve de preparación para la ruta, que será el próximo domingo”, agregó, la mejor ciclista cubana de la actualidad.

Su entrenador de la selección nacional, Joel Leal, también tuvo palabras de elogio: “… cada día nos sorprende más. Podemos pensar que puede hacer una contrarreloj en el mundo a la par de cualquier corredora”.

Leal también vaticinó un buen resultado para la carrera élite del día 29. De hecho, Arlenis se erige como la principal contendiente a un título, que no le es ajeno, luego de imponerse en Guadalajara 2011 y Lima 2019.

Según las inscripciones, entre las 36 pedalistas aparece su compañera del Movistar Team, Paula Patiño Bedoya, líder de la potente escuadra de Colombia, uno de los seis países que intervendrá con equipo completo.

Y aunque estará acompañada por la matancera Claudia Baró Arango, entre sus adversarias destacan las mexicanas, quienes hicieron de todo para evitar su triunfo en la cita centrocaribeña de San Salvador.