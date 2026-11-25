Inicia en Granma recorrido nacional para implementar Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes

Con el objetivo de preparar a las autoridades territoriales para implementar el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes y asumir las nuevas funciones del Ministerio de Educación en la protección integral de derechos y atención a las juventudes, inició en la provincia de Granma un recorrido por todo el país la viceministra de Educación en Cuba, Dr. C. Marlen Triana Mederos, junto al también Dr. C. Luis Alberto Hierro Sánchez, jurista y consultor de UNICEF.