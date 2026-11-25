Cuba recuerda hoy el décimo aniversario de la desaparición física del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, con actividades políticas, académicas y culturales, dedicadas a resaltar la vigencia de su pensamiento y legado.

La fecha adquiere una significación especial al coincidir con el Año del Centenario de su natalicio, celebrado durante 2026 con un amplio programa de iniciativas encaminadas al estudio y la divulgación de la obra de quien encabezó el proceso revolucionario iniciado en enero de 1959.

Las actividades por el centenario registraron uno de sus momentos principales el pasado mes de agosto, cuando Cuba celebró los 100 años del nacimiento de Fidel Castro con un acto político-cultural en La Habana y la clausura del Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, encuentro que reunió a representantes de decenas de países.

Durante esa jornada, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, definió al líder revolucionario como “un justo de la Humanidad” y destacó la vigencia de un pensamiento que continúa inspirando las luchas por la soberanía, la justicia social y la solidaridad entre los pueblos.

Con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento, instituciones culturales desarrollan esta semana un amplio programa de exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, muestras documentales y actividades artísticas en diferentes provincias del país.

Entre ellas figuran la exposición Fidelidades, dedicada a la caricatura política, la muestra bibliográfica Fidel en Nuestra América y diversas iniciativas vinculadas al estudio de su pensamiento y trayectoria revolucionaria.

El programa incluye además encuentros con estudiantes y jóvenes, sector al que Fidel concedió una atención permanente y que definió en numerosas ocasiones como continuador de la obra revolucionaria.

RECOMENDAMOS LEER | Parlamentario laosiano califica a Fidel Castro de amigo sincero

La impronta de Fidel Castro trascendió las fronteras cubanas y quedó estrechamente ligada a las luchas anticoloniales, los movimientos de liberación nacional y los esfuerzos de integración latinoamericana y caribeña, así como a la defensa de un orden internacional más justo para los países del Sur Global.

Como parte de las actividades previstas para este 25 de noviembre debía realizarse la tradicional velada en homenaje al Comandante en Jefe en la Escalinata de la Universidad de La Habana.

Sin embargo, las autoridades decidieron trasladarla para el 26 de noviembre, a causa del deterioro de las condiciones meteorológicas asociado a la formación de una zona de bajas presiones y al avance de un frente frío sobre el occidente del país.

Radio Bayamo