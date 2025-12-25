Modelos predicen control de arbovirosis en Cuba a inicios de 2026

Los modelos matemáticos predicen un control total de la epidemia de arbovirosis a principios de año en Cuba, afirmó el director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, Raúl Guinovart, informó el diario Granma.

Foto Estudios Revolución

Así declaró el matemático durante la reunión semanal de expertos y científicos para temas de Salud que convoca el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para abordar desde la ciencia el enfrentamiento a dichas enfermedades causadas por virus transmitidos a través de mosquitos.

De acuerdo con el experto, se observa que la incidencia en las diferentes regiones del país caribeño ha disminuido, aunque aún las provincias de Las Tunas, Holguín y el municipio especial Isla de la Juventud tienen una tendencia al incremento en los reportes.

Guinovart consideró determinante continuar con las medidas aplicadas, para que no varíen los resultados que se están alcanzando.

Al respecto, la vicetitular del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Carilda Peña García, confirmó que disminuyeron los síndromes febriles en 25,8 por ciento con relación a la estadística de la semana anterior.

Todas las provincias disminuyeron el reporte, aunque aún se mantienen en epidemia, dijo la funcionaria.

Entre tanto, Matanzas, por donde comenzó el contagio de chikungunya en Cuba, se encuentra en un canal de éxito, según el término epidemiológico.

En comparación con los siete días anteriores, hubo cinco mil 638 atenciones menos por síndromes febriles en las instituciones sanitarias de la nación antillana, un indicador que va marcando el control de la epidemia, tanto para los casos de dengue como de chikungunya.

La doctora Ailuj Casanova Barreto, directora general de Atención Médica y Social del Minsap, explicó que hoy se tiene a más del 93 por ciento de las gestantes con 37 semanas ingresadas, para mantenerlas en lugares seguros donde no corran riesgos ni ellas, ni sus bebés, calificados como los más vulnerables.

En estos momentos, apuntó, hay 27 pacientes graves y críticos en las terapias, y el grupo con mayor representatividad son los niños, pero es importante decir que aumentó la percepción de riesgo con ellos, pues están llegando temprano a los servicios de Salud y se están dando altas de las terapias con muy buen pronóstico.

“Si seguimos así, podemos cerrar el año sin gestantes fallecidas por arbovirosis en el país”, agregó la doctora.

En la reunión, en la cual estuvo presente el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, se abordaron los avances en la atención a pacientes en la etapa crónica del chikungunya, a partir del establecimiento de consultas multidisciplinarias, que incluyen especialidades de Medicina Física y Rehabilitación, Pediatría, Medicina Natural y Tradicional, Medicina Interna y Sicología.

En Matanzas fueron atendidas más de cinco mil pacientes y cerca del 60 por ciento necesitó algún servicio de rehabilitación, lo cual indica la importancia de esas consultas en todas las provincias cubanas.

