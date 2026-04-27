Hezbolá rechaza negociaciones directas entre Líbano e Israel

El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, reiteró hoy el rechazo de su movimiento a las negociaciones directas entre Líbano e Israel, al tiempo que reafirmó su compromiso con la denominada “opción de la resistencia”.

En un comunicado, Qassem subrayó que su organización se opone categóricamente a ese tipo de diálogo y defendió la continuidad de lo que calificó como “resistencia defensiva”, así como la negativa a entregar las armas.

El dirigente criticó las recientes rondas de conversaciones directas entre ambas partes, celebradas en Washington bajo auspicio de Estados Unidos, las primeras de este tipo en más de cuatro décadas.

Según Qassem, cualquier solución pasa por cumplir cinco condiciones fundamentales: el cese de las hostilidades por tierra, mar y aire; la retirada de Israel de los territorios ocupados; la liberación de prisioneros; el retorno de los desplazados a sus localidades; y la reconstrucción de las zonas afectadas.

El líder de Hezbolá cuestionó además la postura de las autoridades libanesas, a las que acusó de realizar concesiones injustificadas, y pidió suspender las negociaciones directas en favor de contactos indirectos.

Asimismo, instó a revocar decisiones gubernamentales recientes que limitan el papel militar del movimiento, y abogó por un diálogo interno basado en el consenso nacional establecido en el Acuerdo de Taif.

Qassem aseguró que la resistencia “continuará” y calificó sus armas como defensivas, vinculadas a lo que describió como agresiones y ocupación por parte de Israel.

El contexto de estas declaraciones está marcado por la escalada iniciada el pasado 2 de marzo, cuando Israel lanzó una ofensiva contra el Líbano que, según cifras oficiales, dejó dos mil 509 muertos, siete mil 755 heridos y más de 1,6 millones de desplazados.

Pese a la entrada en vigor de un alto el fuego el 17 de abril, posteriormente prorrogado, las autoridades libanesas denuncian violaciones continuas mediante bombardeos en el sur del país.

Israel mantiene presencia militar en zonas del sur del Líbano y ha avanzado varios kilómetros dentro del territorio durante la actual ofensiva, en un escenario de tensiones persistentes en la región.

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