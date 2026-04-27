Nora llega en exclusiva para el público granmense

Mañana martes 28 de abril, tendrá su primera presentación exclusiva para el público granmense, en el Cine Céspedes, de Bayamo, la película cubana Nora, de Roly Peña; anuncia en su página oficial de Facebook el Centro Provincial de Cine en Granma.

A las 5:00 pm, se prevé la proyección del filme que durante 85 minutos propone adentrarse en la historia de una agente cubana infiltrada en una organización de derecha en Estados Unidos, que una vez que conoce información relevante decide incumplir la orden de abandonar la misión y, a riesgo de su vida, permanece en busca de más detalles.

El filme que es apto a partir de los 16 años de edad, cuenta con el guión de Almicar Salati, quien es reconocido en el país por la gustada serie Calendario y otras propuestas en la pantalla chica.

Dentro del elenco cinematográfico destaca la actuación de los consagrados Aramís Delgado, Patricio Wood y Héctor Noas, junto al protagónico de la joven actriz Ingrid Lobaina; a quienes se unen Carlos Luis González, Clara García, Reytel Oro Liva y Eider L. Pérez.

La Demajagua