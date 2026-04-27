India y Rusia establecerán empresa conjunta de producción de urea

India y Rusia lanzarán una empresa conjunta para producir dos millones de toneladas de urea al año, que se espera esté operativa dentro de dos años, destacan hoy implicados en el proyecto.

Respaldado por Uralchem-productor ruso líder de fertilizantes nitrogenados y fosfatados- y empresas estatales indias, el proyecto tiene como objetivo asegurar el suministro de fertilizantes para la India a largo plazo en medio de la crisis en el Medio Oriente.

Es probable que la iniciativa, con una inversión de alrededor de 200 mil millones de rupias (más de dos mil millones de dólares) se complete en los próximos dos años, dijo a la prensa un alto funcionario de Indian Potash (IP), el mayor importador de potasa de la India.

PS Gahlaut, director general de la también empresa líder en fertilizantes, uno de los socios del proyecto, dijo que la planta de urea propuesta actuará como una fuente de suministro asegurada para el país surasiático.

Otro funcionario de la industria agregó que las importaciones totales de fertilizantes de todas las variedades en el año fiscal 2026 superaron las 20 TM, de las cuales 10 TM fueron envíos de urea.

Del consumo total de alrededor de 40 TM de urea en el año fiscal 2026, alrededor de 30 TM se producen en el país, significó.

En diciembre de 2025, a propósito de la visita a India del presidente Vladimir Putin, empresas indias y rusas firmaron un memorando de entendimiento para formar una empresa conjunta para construir una gran instalación de fabricación de urea en Rusia para garantizar el suministro de fertilizantes a largo plazo y frenar la volatilidad de los precios.

La semana pasada, Nueva Delhi aprobó la importación de 2,5 toneladas de urea de Rusia, Argelia, Nigeria y Omán, sin pasar por el Estrecho de Ormuz, durante los próximos dos meses para aumentar los suministros antes de la temporada kharif.

Los desafíos en el suministro de urea surgieron cuando el conflicto del Medio Oriente afectó a seis centros de producción clave: los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán, Arabia Saudita, Qatar y Bahrein, que representan entre el 30 por ciento y el 40 por ciento del comercio mundial de urea.

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