Convoca Centro ProDanza a sus Talleres Vocacionales de Ballet 

El Centro ProDanza de Cuba y el Ballet Laura Alonso mantienen abierta la convocatoria para sus Talleres Vocacionales de Ballet, un espacio diseñado para incentivar y desarrollar el talento, la disciplina y la pasión por la danza en niñas y niños.

Bajo la guía de un claustro de maestros de amplia trayectoria y vocación pedagógica, durante un año completo, los participantes recibirán preparación física integral, técnica danzaria, expresión corporal, musicalidad y nociones de arte escénico, proceso progresivo que les permite fortalecer su cuerpo, creatividad y confianza, informaron sus organizadores.

La inscripción, que comenzaron el lunes último, se extenderan hasta el viernes 28 de agosto, en el horario comprendido entre las 9:00 a. m. y las 12:00 m., en la sede del Centro ProDanza de Cuba, sito en Ave. 51 esquina 118, Marianao.

Reza la convocatoria, que podrán matricularse niñas y niños desde los cinco años —nivel preescolar— hasta los 10 años —5to grado—; y los padres o tutores deberán presentar en todos los casos la tarjeta de menor del aspirante al momento de la inscripción; en caso contrario no se aceptarán solicitudes.

Para más información en torno a los Talleres Vocacionales de Ballet, los interesados pueden comunicarse a través del teléfono 7 265 0848 en el horario de atención habitual.

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