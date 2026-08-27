Comenzó cosecha cafetalera en Granma

Según trascendido en la prensa, los caficultores buscarán recolectar más de mil 500 toneladas de café oro, una cifra que demandará eficiencia en el acopio y rigor en la atención cultural a las plantaciones.
Evitar pérdidas en la maduración del cerezo en las variedades Arábiga y Robusta, entre los meses de octubre-noviembre, y el desvió de su destino, resulta clave en el propósito de cumplir el compromiso e incluso aportar a los volúmenes comprometidos para la canasta familiar normada y el consumo social.
Igualmente, garantizar el encargo exportador del territorio, que continúa siendo el tercer mayor productor del grano en Cuba, el cual se distingue por su calidad y condiciones de cultivo, rubro que es fuente de divisas vitales para el país.
Las autoridades del sector realizaron un llamado a la organización en los puntos de recibo y a la agilidad en la gestión de transporte, muy limitado ante la carencia de combustible.
Mientras, a pesar de las dificultades, se han redoblado los esfuerzos en la preparación de las despulpadoras, con una evaluación minuciosa para asegurar el ritmo de cosecha, la que augura ser constante a medida que las temperaturas, precipitaciones y la altitud dicten la maduración del fruto.
Hoy, se libra esta batalla por el desarrollo en el Plan Turquino de Granma con el protagonismo de los hombres y mujeres, en los municipios de Buey Arriba, Bartolomé Masó y Guisa, al que se suman también los de Campechuela, Media Luna y Pilón.