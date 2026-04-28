Plataforma Ticket anuncia parada técnica este 28 de abril

La Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (XETID) informó que la plataforma Ticket realizará este martes 28 de abril, a partir de la una de la tarde, una parada técnica destinada a labores de mantenimiento.

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 Según informó el perfil oficial de Facebook de la plataforma Ticket, el servicio permanecerá interrumpido mientras se desarrollen las acciones programadas, y se ofrecen disculpas por las molestias que esta situación pueda ocasionar.

   Ticket constituye una herramienta oficial del Estado cubano para la gestión digital de reservas y servicios, con el propósito de modernizar la interacción entre usuarios y proveedores estatales y no estatales.

   El sistema se aplica en barberías, salones de belleza, centros recreativos, culturales y gastronómicos, talleres y servicios de transportación, como parte del proceso de informatización del país.

   La plataforma utiliza pasarelas de pago nacionales como Transfermóvil y Enzona, lo que garantiza operaciones en moneda nacional y refuerza la seguridad de los datos personales.

   Según XETID, Ticket contribuye a la transformación digital en Cuba, promueve transparencia y eficiencia en la gestión de servicios, y fortalece la estrategia de gobierno electrónico.

Agencia Cubana de Noticias

Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.

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