Firman Pakistán y China nuevos mecanismos de cooperación

Pakistán y China firmaron tres memorandos de entendimiento para ampliar la cooperación en desalinización, tecnología agrícola y el sector del té, trascendió hoy aquí a propósito de la visita a China del presidente Ali Zardari. Los mecanismos están dirigidos a la cooperación tecnológica agrícola y para un proyecto de desalinización de agua de mar destinado a aumentar el suministro del vital líquido de la ciudad de Karachi, de acuerdo con el diario paquistaní The News.

También para promover la colaboraión en todas las áreas de la industria, con miras a apoyar el desarrollo del sector del té en ambos países y fortalecer los lazos económicos, comerciales y entre los pueblos.

Como parte de su visita de cinco días en China para el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales, con especial énfasis en el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), el presidente paquistaní recorrió la empresa SANY Heavy Industry Co., Ltd. en Changsha, provincia de Hunan.

Allí fue informado sobre los avanzados sistemas de manufactura de la empresa, sus líneas de productos y las inversiones en curso en investigación y desarrollo.

El recorrido se centró en explorar vías para la cooperación industrial, la transferencia de tecnología y la inversión entre Pakistán y China en el sector de la ingeniería y la maquinaria de construcción, según informó el Ala de Medios de la Secretaría de la Presidencia en un comunicado de prensa.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959