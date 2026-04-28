Firman Pakistán y China nuevos mecanismos de cooperación

También para promover la colaboraión en todas las áreas de la industria, con miras a apoyar el desarrollo del sector del té en ambos países y fortalecer los lazos económicos, comerciales y entre los pueblos.
Como parte de su visita de cinco días en China para el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales, con especial énfasis en el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), el presidente paquistaní recorrió la empresa SANY Heavy Industry Co., Ltd. en Changsha, provincia de Hunan.
Allí fue informado sobre los avanzados sistemas de manufactura de la empresa, sus líneas de productos y las inversiones en curso en investigación y desarrollo.
El recorrido se centró en explorar vías para la cooperación industrial, la transferencia de tecnología y la inversión entre Pakistán y China en el sector de la ingeniería y la maquinaria de construcción, según informó el Ala de Medios de la Secretaría de la Presidencia en un comunicado de prensa.