Cooperación internacional fortalece nutrición infantil en Cuba

Un proyecto del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para apoyar la alimentación escolar fortalece la nutrición y el desarrollo de niños y jóvenes en el oriente de Cuba mediante el impulso a capacidades locales.

Según un comunicado de prensa de la agencia de Naciones Unidas, la iniciativa, financiada por el Programa de Conversión de Deuda entre Cuba y España, busca acercar alimentos producidos localmente a los centros educativos y fomentar vínculos directos con las formas productivas de cada territorio.

En su primer mes de implementación, el proyecto benefició a más de seis mil 700 estudiantes y personal de las 74 instituciones seleccionadas en 19 municipios de esa región del país, precisó la fuente.

Etienne Labande, representante del PMA en Cuba, afirmó que el proyecto evidencia cómo la cooperación internacional puede traducirse en soluciones concretas para las comunidades, con el acompañamiento a los esfuerzos nacionales y la promoción de un modelo de cooperación mutua.

La iniciativa se desarrollará durante un período preliminar de seis meses, en el cual, en coordinación con el Ministerio de Educación, se respaldará la compra local de insumos mediante transferencias financieras a los territorios, con el objetivo de mejorar su disponibilidad en cada centro.

El organismo señaló que se prevé beneficiar a más de 12 mil educandos de la primera infancia, la enseñanza primaria y la educación especial, así como a más de tres mil trabajadores del sector, con la participación de 42 formas productivas.

Entre las prioridades figura garantizar la llegada oportuna, fresca e inocua de los suministros a los planteles, proceso que contará con asistencia técnica, seguimiento y apoyo a la rendición de cuentas por parte del PMA, concluyó.

Con más de seis décadas de presencia en Cuba, el PMA impulsa la seguridad alimentaria y nutricional mediante el fortalecimiento de la resiliencia agroecológica, la respuesta ante desastres y el apoyo a las redes de protección social.

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