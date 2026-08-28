Concluyó en Manzanillo taller infantil de arte culinario y la jardinería

La tercera edición del taller infantil de arte culinario y la jardinería concluyó este jueves en Manzanillo, con una participación activa de más de veinte niños durante cuatro semanas de aprendizaje.

La iniciativa, gestada por la emprendedora Yudmila Soler Sánchez al frente de su proyecto Las Dulcineas, combinó la enseñanza de repostería con nociones básicas sobre alimentos, plantas y animales junto al joven animalista Sebástian Ladrón de Guevara en un espacio lúdico y formativo que cada año gana más adeptos entre las familias de la localidad.

El cierre de esta entrega tuvo como escenario el área del litoral del parque Zoológico de Manzanillo, donde los pequeños pusieron a prueba sus conocimientos en el tradicional concurso que ya distingue a este taller.

Divididos en dos equipos, los participantes demostraron las habilidades adquiridas en las sesiones previas, desde la preparación de pequeñas recetas hasta el cuidado de especies vegetales, en una jornada que combinó el esmero, la creatividad y el trabajo en equipo.

Al concluir la actividad Yudmila Soler Sánchez expresó su gratitud a todos los que tendieron una mano amiga para hacer posible esta edición, de manera especial, reconoció el apoyo de la pediatra Giselle Vázquez, de Loumaris López Vila con su Agencia de Regalos Sorpresas RL, y subrayó el respaldo incondicional de los familiares y, por supuesto, de los niños que con su entusiasmo dieron vida a cada encuentro.

Radio Bayamo