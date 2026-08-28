Realizarán feria de rodeo como homenaje a Fidel este fin de semana en Bayamo

La dirección del recinto ferial del Parque Granma en Bayamo anunció la realización de una feria este el fin de semana y que tiene como oferta principal la actividad de rodeo.

El encuentro tiene un motivo de especial relevancia histórica en el marco del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Los organizadores han querido unir la fuerza y el espíritu de nuestras raíces campesinas con el homenaje al líder histórico de la Revolución.

La Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna anunció en sus redes sociales que se trata de un despliegue de las destrezas más emblemáticas del rodeo nacional.

Es un espectáculo diseñado para todas las edades, donde los protagonistas son los jinetes y el manejo ganadero, elementos esenciales de nuestra identidad cultural en la provincia de Granma.

Más allá de la competición, la feria busca convertirse en un punto de encuentro familiar. El ambiente del recinto ferial ha sido acondicionado para garantizar que la jornada no sea solo deportiva, sino también recreativa.

Radio Bayamo