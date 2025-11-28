Desmantelan red de tráfico de divisas en tres provincias

Autoridades del Ministerio del Interior desmantelaron una red de tráfico de divisas que operaba en las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus y Las Tunas, con vínculos en Estados Unidos y España, confirmó el teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe de Delitos Económicos.

Según la investigación, el organizador en Villa Clara manejaba desde 2023 flujos semanales de entre veinte y treinta millones de pesos, y contaba con receptores mayoristas en las provincias mencionadas, informó hoy la Policía Nacional Revolucionaria en su perfil en Facebook.

El esquema consistía en que financistas en el exterior captaban remesas de cubanos y con esos fondos financiaban importaciones de actores no estatales en la isla.

Los importadores pagaban en moneda nacional y dólares al organizador y sus mensajeros, quienes entregaban el dinero a los destinatarios finales de las remesas.

Rivero Crespo declaró que cinco personas fueron detenidas y se identificaron al menos cuatro formas de gestión no estatal vinculadas a la cadena ilícita.

En paralelo, se investigan otros modelos delictivos en Pinar del Río y La Habana; en el primero, cuatro personas fueron arrestadas por coordinar operaciones mediante redes sociales, y en la capital un ciudadano sin vínculo laboral gestionaba altos volúmenes de divisas desde su vivienda en Diez de Octubre.

De acuerdo con la publicación en el perfil Héroes de Azul en Cuba, estos flujos de cientos de millones de pesos fuera del sistema bancario nacional generan presiones inflacionarias, reducen la capacidad recaudatoria del Estado y afectan a los actores económicos que operan legalmente.

El Ministerio del Interior mantiene su enfrentamiento sostenido contra estas prácticas que atentan contra la economía cubana, advirtió la entidad.

Fuente: Agencia Cubana de Noticias

