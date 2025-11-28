Avanza en Bayamo recuperación tras el paso del huracán Melissa

Bayamo capital de la provincia Granma avanza en la recuperación tras El paso del huracán Melissa. Zonas urbanas de este muncipio cabecera experimentan afectaciones Significativas. Las autoridades mantienen un estrecho vínculo directo con los damnificados e insisten en la distribución de recursos y la higienización de la ciudad.

El municipio Bayamo aún se recupera de los daños tras el paso del huracán Melissa. En la zona urbana las inundaciones provocaron afectaciones en el fondo habitacional y bienes materiales fundamentalmente.

El Consejo de Defensa Provincial bajo la dirección de Yudelkis Ortiz Barceló, presidenta y Yanetsy Terry Gutiérrez, Vicepresidenta , mantiene vínculo permanente con damnificados.

En el Consejo de Defensa Francisco Vicente Aguilera 28 personas fueron evacuadas y alrededor de treinta viviendas sufrieron daños incluyendo derrumbes totales de techos.

En la comunidad Siboney de la zona norte de la capital provincial varias familias reciben atención del subgrupo de alimentos con comidas elaboradas y otros insumos como parte de las donaciones del Programa Mundial de Alimentos, la gestión gubernamental y el sector particular.

Por su parte en los Consejos Mariana Grajales y El Cristo, las afectaciones se concentraron en tendidos eléctricos. En el actual escenario se priorizan acciones como la distribución de recursos, la higienización de la ciudad y el enfrentamiento a indisciplinas sociales.

Asimismo la agricultura sufrió severos daños sin embargo el sector prioriza la siembra de ciclos cortos para la venidera etapa de frío.

Las autoridades granmenses insisten en el rol de las organizaciones de masas para convocar a la población en torno al trabajo colectivo por el bien común. devolver la normalidad a Bayamo así como enfrentar la situación epidemiológica debe ser un trabajo conjunto de los dirigentes y el pueblo.

Cheila Aguilera Riquenes