Inicia en Granma evento de música de cámara y de concierto

El evento Conciertos de Invierno, inicio hace unas horas en la ciudad de Bayamo. La cita incluye en su programa espacios para recién egresados de las academias de arte del país y estudiantes de música de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño. Creadores de arte del pentagrama provenientes de Santiago de Cuba y Granma participen en el encuentro que tiene como objetivo acercar al público a lo más reciente de esa ese quehacer musical y sus cultores.