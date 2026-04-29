Cumplió vicepresidente de Biocubafarma amplia agenda en China

El Doctor en Ciencias Santiago Dueñas, vicepresidente del Grupo Empresarial Biocubafarma, desarrolló una amplia agenda de trabajo recientemente en China dirigida a fortalecer la cooperación científico-tecnológica y comercial, que incluyó reuniones con autoridades y la firma de nuevas empresas mixtas.

Según precisó el grupo biofarmacéutico desde su perfil en Facebook, durante su estancia, Dueñas se reunió con la Comisión Nacional de Desarrollo Regional para dar seguimiento a los objetivos y acuerdos de la XIII Reunión bilateral entre ambas partes, según informó la institución.

El directivo visitó además el Centro de Alzhéimer, donde se realizó una sesión de seguimiento a los proyectos NeuralCIM y CNEURO_201, enfocados en terapias innovadoras contra enfermedades neurodegenerativas.

En la capital china, participó en la ceremonia de constitución de Latincell Biotechnology, empresa mixta entre CIMAB S.A., del grupo Biocubafarma, y JINGHUI (Guangzhou) Biotech Co., Ltd., dedicada a la investigación, desarrollo y producción de terapias celulares.

También se firmó la creación de Hangzhou Nova Bridge, orientada a la exportación y distribución de productos chinos hacia América Latina, con el propósito de cubrir la demanda regional de insumos asequibles y de calidad.

Según especialistas, los resultados en el sector biofarmacéutico requieren tiempos prolongados de investigación, ensayos clínicos y regulaciones, por lo que cada acuerdo constituye un paso necesario para garantizar medicamentos y tecnologías de impacto social.

Dueñas realizó también el seguimiento a los proyectos NeuralCIM y CNEURO_201 acerca soluciones concretas para el tratamiento del Alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas, consideradas un desafío creciente para las familias de Cuba y la región.

Con estas acciones, Biocubafarma consolida su estrategia de cooperación Sur-Sur, avanza en proyectos neurocientíficos prioritarios y amplía las capacidades biotecnológicas y de suministro para América Latina y para Cuba.

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