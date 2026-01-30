Cuba denuncia y condena nueva escalada de EEUU

“Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país. Para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”, señaló en su cuenta en X.
La víspera, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” respecto a la nación antillana, mediante la cual prevé imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba.
Ante la supuesta amenaza descrita por Trump, quien acusó a la isla de apoyar a “actores hostiles” hacia Washington, Rodríguez afirmó que cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región la representa Estados Unidos. “La influencia maligna es la que ejerce el gobierno de EEUU contra las naciones y los pueblos de Nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia”, sentenció.
El canciller cubano advirtió que la Casa Blanca recurre también al chantaje y la coerción, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio.
Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas, subrayó en la red social.