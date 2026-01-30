Cuba denuncia y condena nueva escalada de EEUU

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció hoy una nueva escalada en el bloqueo estadounidense contra la isla para asfixiarla mediante la presión energética, una postura que condenó en los términos más firmes.

“Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país. Para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”, señaló en su cuenta en X.

La víspera, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” respecto a la nación antillana, mediante la cual prevé imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

Ante la supuesta amenaza descrita por Trump, quien acusó a la isla de apoyar a “actores hostiles” hacia Washington, Rodríguez afirmó que cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región la representa Estados Unidos. “La influencia maligna es la que ejerce el gobierno de EEUU contra las naciones y los pueblos de Nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia”, sentenció.

El canciller cubano advirtió que la Casa Blanca recurre también al chantaje y la coerción, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio.

Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas, subrayó en la red social.

