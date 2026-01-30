Turnat, evento de naturaleza en Cuba muy esperado

La 15 edición del Evento Internacional de Turismo de Naturaleza (Turnat) de Cuba constituye hoy uno de los encuentros más esperados por los profesionales del sector turístico.

Fotos: Roberto F. Campos (FotosPL)

Programado por el Ministerio de Turismo (Mintur) y la agencia de viajes Ecotur para el 14 al 21 de septiembre próximo tiene el atractivo de celebrarse en el más importante humedal de este archipiélago, la Ciénaga de Zapata.

Recalcan los organizadores, que la sede principal será la Ciénaga de Zapata (Matanzas, occidente) y la región de Mayabeque, con un enfoque en el turismo sostenible, rural y de aventura.

Tal atractivo parte de que en la actualidad en el mundo, las agencias de viajes y turoperadores resaltan estas modalidades de vacaciones, debido a un reclamo generalizado de los turistas que buscan un esparcimiento lo más sano y educativo posible. Por delante se encuentra el esfuerzo por conservar el entorno y el medio ambiente. El turismo de naturaleza, aventuras y agrario tiene en Cuba un eslabón significativo en la industria de los viajes que se quiere recuperar.

Tal esfuerzo forma parte de los programas recreativos con la finalidad de retomar la espiral ascendente del turismo en el país.

Los voceros de la Agencia de Viajes Ecotur S.A., que preparan la reunión, indicaron que la cita será en la región occidental, encuentro que se realiza cada dos años en un territorio diferente de esta nación.

Tal cita atrae a especialistas en turismo de naturaleza, aventuras y agroturismo de todo el mundo, modalidades en boga.

Ecotur promueve las estancias ecológicas a través de experiencias exclusivas de turismo de naturaleza, aventura y rural, mediante la contemplación e interpretación de áreas relativamente poco alteradas, la vinculación con las comunidades y sus culturas locales.

Las bondades naturales cubanas permiten excelentes viajes de turismo de cara a sus paisajes. Su verdor es inigualable, además de sus escenarios bien conservados gracias a la estrategia de las autoridades de turismo para una industria sustentable y sostenible, comentan los organizadores.

Se trata de un archipiélago con 110 mil 922 kilómetros cuadrados, incluidos 746 kilómetros de costas (una longitud general de mil 250 kilómetros desde el extremo occidental, el cabo de San Antonio, hasta el más oriental, la punta de Maisí).

Para completar el panorama de estadísticas geográficas se debe recordar que posee 200 bahías, unos dos mil cayos e islotes y 588 kilómetros de playas clasificados por su importancia para el turismo.

