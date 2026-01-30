Paro nacional en Estados Unidos: ¡ICE fuera!

Para Estados Unidos la de hoy podría ser una gran jornada de lucha contra la agenda migratoria del presidente Donald Trump, según la convocatoria a un cierre nacional (conocido como “National Shutdown” o “ICE Out”).

La iniciativa de la huelga, que se ha extendido a varias ciudades estadounidenses, insta “a un paro total: sin trabajo, sin clases y sin compras, como una forma de presión para exigir el fin de las operaciones de control migratorio que, de acuerdo con los organizadores, siembran miedo en comunidades inmigrantes”.

En su página oficial, los organizadores dicen que la convocatoria surgió tras las muertes atribuidas a agentes federales y la vinculan con la exigencia de “Stop Funding ICE” (dejar de financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas- ICE).

“Mientras Donald Trump y otros políticos de derecha los difaman como ‘terroristas’, los videos muestran claramente que fueron abatidos a plena luz del día por ejercer su derecho a la protesta”, señaló el pronunciamiento.

Paralelamente, este viernes se prevén movilizaciones y protestas en varias ciudades del país. En Minneapolis y Saint Paul, en Minnesota; también en Nueva York.

Un post de The People’s Forum enfatizó que Nueva York estará en las calles en la Plaza Foley. “Minnesota nos mostró el camino: es hora de que lo cerremos todo en todo el país. No hay negocios como siempre cuando ICE aterroriza a nuestras comunidades. ¡ICE FUERA DE TODAS PARTES!”, acotó.

Los coordinadores de la jornada responsabilizan al ICE, a la Patrulla Fronteriza y a otras agencias federales de realizar operativos que describen como “secuestros” de vecinos y acciones que generan terror en las comunidades. “Es hora de unirnos y decir basta”, puntualizó el texto.

Entre las demandas de la huelga están el fin del financiamiento a ICE; justicia para las personas asesinadas y detenidas por la agencia federal y la suspensión total de sus operaciones.

La convocatoria cobró fuerza después de que miles de personas protestaran en Minnesota, en una huelga general similar que provocó el cierre de cientos de negocios, ante la indignación y enojo por el asesinato de Renee Good, baleada por un agente de ICE el pasado 7 de enero.

El sábado último, Alex Pretti fue ultimado por agentes de la patrulla fronteriza mientras intentaba defender a una mujer en una de las manifestaciones anti-ICE en Minneapolis.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959