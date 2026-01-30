Medidas de EEUU contra Cuba conmocionan a la opinión pública italiana

Las nuevas medidas del gobierno estadounidense contra el pueblo cubano conmocionan hoy a la prensa italiana, que destaca el carácter criminal del decreto presidencial de Donald Trump para impedir la entrada de combustible a ese país.

Un análisis publicado este viernes en el diario Il Fatto Quotidiano apunta que Trump “no se detiene, siguiendo un patrón bien establecido” y “anoche llegó una nueva amenaza” con la firma de “una orden ejecutiva que impondría un arancel a todos los productos de los países que vendan o suministren petróleo a Cuba”.

Esta medida, según señala ese medio, “sirve para presionar aún más a México”, así como a otras naciones del mundo, un acto que Cuba considera como verdadero terrorismo de Estado, al usar la energía como arma contra la población civil, así como piratería económica, al interferir con el comercio legítimo de terceros países.

Por su parte el periódico Il Post, al hacer referencia a esta nueva agresión estadounidense contra la nación caribeña, recuerda que “Cuba ha atravesado una grave situación económica durante años”, provocada en gran medida por el bloqueo comercial y financiero norteamericano.

Advierte por otra parte que “el petróleo es esencial para los numerosos servicios de Cuba” y alerta que “la Isla ya carece del suficiente para satisfacer todas sus necesidades energéticas, y los apagones son constantes”.

Un reporte divulgado en el sitio digital informativo del canal televisivo Sky TG24 tiene como título “Donald Trump amenaza con aranceles a países que venden petróleo a Cuba: ¿Qué está pasando?”

En el mismo se hace referencia al decreto de Trump, que “establece un procedimiento para imponer aranceles aduaneros a las mercancías de los países que venden o suministran petróleo a Cuba” y se destaca la respuesta de la nación antillana, al calificar esa maniobra como “un acto de brutal agresión”

Ese medio noticioso citó las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien denunció esta acción genocida contra su pueblo, que enfrenta desde hace más de 65 años al bloqueo económico más largo y cruel jamás aplicado a una nación entera, a la que ahora promete someter a condiciones de vida extremas.

“Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de Estados Unidos”, expresó en un mensaje el canciller, quien aseveró que “ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país” y “para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959