Balonmano masculino cubano a las puertas de Santo Domingo 2026

El equipo cubano de balonmano masculino se colocó a un paso de obtener su boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo tras vencer 35-30 a República Dominicana, en un duelo áspero que terminó cediendo ante la constancia del conjunto antillano

Como en esas mareas que avanzan sin estruendo pero sin pausa, los dirigidos por Luis Alberto Martínez fueron construyendo su victoria ante un rival que presentó su mejor arsenal, muy cercano al que defenderá sus colores en la cita regional.

El primer tiempo fue un forcejeo táctico, con intercambios constantes y mínima diferencia, hasta que Cuba logró irse al descanso con ventaja de 16-14, señal de un partido tan equilibrado como exigente.

En la reanudación, el guion mantuvo su tensión hasta que, en los minutos finales, emergió la profundidad del banquillo cubano y la claridad en ataque. Entonces, el marcador se abrió como puerta vencida: un parcial decisivo condujo al 35-30 definitivo.

Adrián Azcuy, con nueve goles, y Osmany Miniet, con ocho, fueron faros ofensivos en el tramo determinante, marcando el ritmo de un equipo que supo elegir el momento exacto para golpear.

La jornada también dejó el triunfo de Costa Rica 23-20 sobre Guatemala, resultado que mantiene a Cuba como único invicto del grupo y refuerza su posición de privilegio.

A falta del último compromiso de la fase preliminar, los cubanos tienen prácticamente asegurado su avance a semifinales. Incluso en escenarios de empate en victorias, los triunfos directos ante sus perseguidores inclinan la balanza a su favor.

Con ello, la selección caribeña queda virtualmente clasificada a Santo Domingo 2026, donde buscará confirmar sobre la cancha lo que ya empieza a escribir en presente: un equipo sólido, efectivo y con aspiraciones mayores.

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