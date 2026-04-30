Federación Cubana del Deporte Canino firma por la Patria

Los miembros de la Federación Cubana del Deporte Canino se suman al movimiento popular Firma por la Patria por ser parte intrínseca del pueblo cubano que “clama por un futuro sin bloqueo ni hostilidades en un acto que refleja su profundo y arraigado amor por la paz”.

Es un compromiso activo que encarna el pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro, para quien la paz es la “condición primaria” que permite volcar los recursos de la humanidad hacia una vida honorable y digna para todos, afirma la presidencia de la agrupación en una resolución enviada a la Agencia Cubana de Noticias.

Cita al máximo líder de la Revolución en su defensa, que está indisolublemente ligada al desarrollo y a la justicia social, advirtiendo que es imposible concebir el progreso sin ella.

Añade que al estampar nuestra rúbrica, los cubanos no solo rechazamos las agresiones, sino que abrazamos como un derecho legítimo para construir, con nuestras propias manos, un porvenir próspero.

Considera que este masivo respaldo ciudadano es también una enérgica condena a las hostilidades que, como un cerco, han pretendido asfixiar a la nación.

En consecuencia, denunciamos el riguroso y total bloqueo de las administraciones estadounidenses y aun bajo las más duras adversidades, estamos dispuestos a vencer los obstáculos que se interpongan en el camino hacia un futuro de justicia y prosperidad colectiva.

La Federación Cubana del Deporte Canino es auspiciada por la Dirección de Recreación, del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y está adscrita al Comité Olímpico Cubano.

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