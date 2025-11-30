Asociación francesa envía a Cuba nuevo cargamento de leche en polvo

La asociación Cuba Coopération France (CubaCoop) anunció hoy el envío de un tercer contenedor con leche en polvo hacia la isla, el cual debe de llegar a su destino a principios del 2026.

En una declaración a Prensa Latina, la organización que acumula tres décadas de acompañamiento económico a Cuba precisó que la carga solidaria tiene como beneficiario el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, en La Habana.

El objetivo del proyecto es apoyar a la nación antillana en un sector tan sensible como la alimentación, particularmente golpeado por el bloqueo económico, comercial y financiero que le impone Estados Unidos, una política que denunciamos y condenamos, subrayó el presidente de CubaCoop, Manuel Pascual.

Asimismo, destacó que el llamado al aporte de fondos sigue activo y agradeció la contribución realizada por entidades e individuos en suelo galo; y en el caso específico de este contenedor con 10 toneladas de leche en polvo, reconoció la participación de la Ciudad de París.

De acuerdo con Pascual, CubaCoop también prepara el envío de un cargamento que incluye dos vehículos Renault Kangoo, materiales médicos y productos de primera necesidad, estos últimos destinados a la recuperación y a las víctimas en el oriente cubano, azotado a finales de octubre por el huracán Melissa.

En esta operación, resaltó el aporte de la municipalidad de Villejuif y del Socorro Popular Francés.

