Turoperador ruso enviará turistas a Cuba por amenazas a Venezuela

El vuelo chárter de la empresa Pegas Touristik que debía volar el lunes a la isla de Margarita, en Venezuela, se dirigirá a Varadero, en Cuba, anunció hoy la Asociación de Turoperadores de Rusia (ATOR).

“Les informamos que el vuelo del 1 de diciembre de Moscú a Porlamar se cancela y será sustituido por otro, a Varadero, por las amenazas de Estados Unidos sobre la seguridad de aeronaves civiles en el espacio aéreo venezolano”, anunció este domingo ATOR, que cita un texto de Pegas Touristik.

Según el comunicado, el turoperador ruso ofrecerá a sus clientes la opción de hospedarse en Varadero en hoteles de categoría igual o superior a la reservada, o bien depositar el importe de las cancelaciones para futuras reservas.

También los vuelos siguientes tendrán a Cuba como destino en lugar de Venezuela hasta que la situación en el país caribeño se normalice por completo.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos recomendó el 25 de noviembre «extremar la precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía a cualquier altitud, debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores».

Según la notificación, que estará vigente inicialmente hasta el 19 de febrero, la situación actual representa riesgos potenciales para las aeronaves a cualquier altitud, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida, así como en los aeropuertos y en tierra.

Esta medida se produce en medio del aumento de las tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar y aéreo de Estados Unidos en el sur del mar Caribe.

La administración del presidente Donald Trump, que llamó la operación «Lanza del Sur», justificó esta acción como una estrategia para combatir el narcotráfico y a los grupos que calificó de «narcoterroristas» en la región.

La magnitud de la fuerza desplegada incluye destructores, un submarino nuclear y el portaaviones USS Gerald R. Ford, así como más de cuatro mil infantes de marina.

