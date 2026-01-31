España aplaude alto el fuego en Siria

El Gobierno de España dio la bienvenida hoy al anuncio del acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno sirio y las Fuerzas de Siria Democrática.

En un comunicado de la Cancillería, consideró que se trata de un paso imprescindible para la estabilidad de Siria, con miras a poner fin a la violencia, avanzar hacia el cese definitivo de hostilidades y un mayor acceso a la ayuda humanitaria.

Al mismo tiempo, la nota reiteró el firme compromiso del Ejecutivo español con una transición política pacífica, inclusiva y plenamente respetuosa con los derechos de todos los sirios, sin exclusiones ni discriminaciones.

“Solo un proceso que escuche a todas las partes y garantice la participación efectiva de la sociedad siria en su conjunto, podrá sentar las bases de una paz duradera”, sentenció.

De otro lado, subrayó la importancia de preservar la unidad y la integridad territorial de Siria, principios esenciales para la reconstrucción del país y para la estabilidad regional.

España continuará apoyando los esfuerzos internacionales encaminados a la estabilización de Siria y de toda la región, concluyó el comunicado.

