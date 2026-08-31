Irán promete responder a ataque estadounidense contra isla de Larak

La Guardia Revolucionaria de Irán prometió hoy responder al ataque estadounidense contra la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz, que causó muertos y heridos entre militares y civiles iraníes.

En un comunicado difundido por la televisión estatal IRIB, la Guardia Revolucionaria calificó la acción de agresión estadounidense-israelí y aseguró que tendrá una “respuesta y castigo”, aunque no precisó el número de víctimas.

Medios iraníes reportaron explosiones en las inmediaciones de Larak y la agencia Tasnim indicó que Estados Unidos utilizó drones durante la operación.

Washington confirmó que sus fuerzas atacaron dos plataformas de lanzamiento iraníes en la isla.

Según el Comando Central estadounidense (Centcom), efectivos de la Guardia Revolucionaria se preparaban para lanzar cohetes equipados con minas navales hacia el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos aseguró que mantiene fuerzas en la zona para garantizar el tránsito comercial por esa estratégica vía marítima, después de anunciar la semana pasada que retiró minas de la principal ruta de navegación del estrecho.

La operación constituye el primer ataque estadounidense conocido contra territorio iraní desde finales de julio y marca una nueva escalada de las tensiones entre Washington y Teherán en torno a la seguridad y la navegación por el estrecho de Ormuz.

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