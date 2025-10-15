Yara Sede del Homenaje Provincial a Mujeres Rurales en Granma

Yara será sede del acto provincial por el Día Internacional de las Mujeres Rurales en Granma. El evento en la CCS "Emilio Herriman" reconocerá a campesinas destacadas e incluirá intercambio de experiencias. La ONU estableció esta fecha en 2007 para visibilizar y empoderar a las mujeres rurales.

Foto. tomada de Internet

La provincia de Granma celebrará el acto central por el Día Internacional de las Mujeres Rurales en el municipio de Yara, donde se reconocerá el trabajo de campesinas destacadas en diferentes sectores agropecuarios.

La Cooperativa de Créditos y Servicios “Emilio Herriman” será la sede del evento organizado de manera conjunta por la Federación de Mujeres Cubanas, el Ministerio de la Agricultura, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales.

El programa de actividades incluirá un espacio para el intercambio de experiencias entre las productoras, donde compartirán sus vivencias y prácticas en el quehacer agrícola. Esta iniciativa busca resaltar la importancia del papel de la mujer en el desarrollo del sector rural.

La conmemoración del 15 de octubre como Día Internacional de las Mujeres Rurales fue instituida por la Organización de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2007, mediante resolución que abogaba por el mejoramiento de las condiciones de vida de este sector poblacional y su empoderamiento en todas las esferas de la sociedad.

Cheila Aguilera Riquenes