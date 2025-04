Las Tunas barre la doble jornada ante Granma

En el primer juego, los Leñadores atacaron temprano y no dieron tregua. Dos anotaciones en el primer episodio bastaron para tomar ventaja y luego ampliaron con racimo de cuatro en el quinto. La estocada final llegó en el séptimo, cuando agregaron siete carreras sin respuesta.

Los Alazanes apenas pudieron descontar con una en el segundo y otra en el cuarto. Cinco hits y una defensa errática resumen la pobre actuación del conjunto local. El marcador final de 13 por 2 reflejó la amplia diferencia en efectividad y oportunidad ofensiva. Así cerraba el primer juego disputado en la mañana de hoy en el estadio Mártires de Barbados, correspondiente a la Tercera Liga Élite.

En el segundo encuentro, el Home Club mostró otra cara. Remontó dos veces y mantuvo la paridad hasta el noveno inning. A pesar de pegar 15 indiscutibles y jugar sin errores, volvió a fallar en los momentos decisivos.

Los visitantes aprovecharon cada ventaja bajo la Regla Schiller. En la décima entrada marcaron la diferencia y sellaron el triunfo por 9 a 8. El cuadrangular de Yosvani Alarcón fue clave para inclinar la balanza.

Granma volvió a mostrar entrega, pero sin control en el pitcheo de relevo y con poca eficacia al bate en momentos clave. La ofensiva produce, pero no define. El cuerpo de lanzadores no logra sostener ventajas y la defensa no siempre respalda.

Con este resultado, los Alazanes suman su derrota número 21 y regresan al último lugar de la tabla. La clasificación a semifinales se complica, mientras Las Tunas confirma su solidez en la Liga Élite.

Resultado del primer juego Equipo C H E LTU 13 13 0 GRA 2 5 1 Lanzador ganador: Albert Valladares Sánchez (2-2)

Lanzador perdedor: Lismay Ferrales (2-2)

Conectaron jonrón: Jean Lucas Baldoquín Martínez (3), Luis Antonio Pérez Henmings (1)