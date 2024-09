Joven científica de Granma entre los 20 cubanos al New Generation Program Rusia 2024

FOTO Tomada del perfil de Facebook

Respecto a esta selección, acotó García Arévalo: “En cuanto me dieron la noticia me puse muy contenta pues para mí constituye un gran orgullo representar a la juventud científica, desde las Ciencias Médicas en primer lugar, y sobre todo a mi país en dicho espacio de intercambio y socialización.

“Más que un orgullo representa para mí un compromiso de seguir trabajando y superándome en el ámbito laboral de seguir investigando en el mundo de la ciencia, además, transmito el mensaje a todos los jóvenes científicos, no científicos, emprendedores… que nunca dejan de soñar, que todo es posible y que sigan estudiando y preparándose.

“En lo personal es una fuente de inspiración para mí pues me estimula, además, me permite intercambiar ideas y conocimientos con jóvenes de otros países que me puedan también transmitir nuevos aportes en el ámbito científico investigativo y adquirir nuevas líneas de investigación que me van a servir para proyectos futuros”, subrayó García Arévalo.

Esta es una oportunidad para intercambiar con otros jóvenes amantes de la ciencia como yo, socializar conocimientos, experiencias y crecer en lo personal, en lo espiritual y profesional”.

García Arévalo con una amplia trayectoria científica se graduó con la condición “Mario Muñoz”; recibió el Premio al mérito científico y título de oro.

Durante su etapa estudiantil participó activamente en Jornadas Científicas Estudiantiles, entre ellas: InfoAsis 2017, y en varias ediciones de GALENOGOLFO.

Ha participado de manera activa en diferentes ediciones del Foro Estudiantil de Medicina Natural y Tradicional: con temas como “Plantmed, multimedia educativa sobre plantas medicinales”, “Aplicación de MNT en el tratamiento del estreñimiento”, en fórum estudiantiles de Cultura Física con temas como la “Actividad física en enfermedades cardiovasculares”; la “Importancia de la actividad física para elevar la calidad de vida de la población” y “Efectos del ejercicio físico en pacientes con VIH-SIDA”.

Ha publicado varios artículos científicos en la Revista 2 de Diciembre, de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, en Cibamanz y Multimed.

Entre sus investigaciones perfilan la creación de multimedia sobre Gametogénesis” (Aplicación de escritorio), Plantmed, multimedia educativa sobre plantas medicinales” (Aplicación de escritorio), Objetos de aprendizaje para la enseñanza de los contenidos de Histoembriología en el primer año de la carrera de Medicina; Objeto de aprendizaje sobre gametogénesis y mecanismos morfogenéticos para el estudio de la Ontogenia Humana y Objeto de aprendizaje sobre la primera y segunda semana de desarrollo para el estudio de la ontogenia humana.

Ha ejercido como ponente en varios certámenes científicos, entre ellos: la V Jornada Científica Estudiantil InfoAsis 2017, la X Jornada Científica Estudiantil de Cultura Física de Ciencias Médicas de Granma 2017, el Festival de Cátedras de la Facultad de Ciencias Médicas de Granma “Celia Sánchez Manduley”; el III Foro Estudiantil de Medicina Natural y Tradicional, por citar algunos.

Por su amplia trayectoria científica recibió el Premio CITMA, en la categoría de estudiante investigadora.

Anaisis Hidalgo