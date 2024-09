Para un debate integral y fructífero

Por Juan Farrell Villa

Entre sus gentes, sobresalen líderes naturales que conducen importantes procesos, desde el barrio, en este municipio granmense.

Miguel Núñez Castillo, delegado de la circunscripción 52, en el reparto Latinoamericano y entrada de Guamo, calificó como primer desafío lograr la unidad junto a los integrantes del grupo comunitario, dominar las problemáticas y contar con un diagnóstico que permita determinar cada situación de la comarca.

“Siempre tengo que estar al frente de las tareas, en la convocatoria a las actividades, e instar a participar en nuestra asamblea a las entidades administrativas y dar respuestas a los planteamientos formulados en la comunidad.

“En los 25 años que llevo, la fórmula de cumplir está en mantener el intercambio constante con los electores, ´se la saben toda´ y ayudan no solo a identificar el problema, también a encontrar la alternativa de cómo resolverlo”.

FOTO/Rafael Martínez Arias

“Ser delegado en estos tiempos exige de mayor responsabilidad, porque enfrentamos una complejidad muy diversa y en un momento histórico como nunca habíamos vivido”, destacó Alejandro González Núñez, quien, además, es el presidente del consejo popular Batey.

Significó: “Nos toca representar al pueblo y explicar a los electores todo lo que hacemos en busca de mejorar la calidad de vida de la familia.

“Nací y me crie en este lugar, donde vivo, y los vecinos me reconocen como un líder positivo, han depositado su confianza para representarlos y he tratado de obrar de la mejor manera”.

La Demajagua